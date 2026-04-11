Xで人気沸騰中の人間まおが描く新機軸「癒し系ざまあコミック」！ある雨の日、宇宙からやってきた「はむまる」を拾ったOL・たま子。「ゴミ漁りおばさん」に対抗しようと準備を開始した矢先、たま子の部屋が火事に。おばさんの活躍ではむまるを救出したが――。【PROFILE】人間まお‘18年に『くず系女子。』（KADOKAWA）でデビュー。現在はサルのあげおと共存の日々を送りながら、日常のあるあるをゆる〜く描いた漫画ブログが大人気