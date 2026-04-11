「コーデがなんだか地味……」そんなときは、キラッと煌めいて華やかな印象を与える「シルバーアイテム」を投入するといいかも。今回は【ZARA（ザラ）】から、スニーカーやバッグなど、ミドル世代におすすめのアイテムをご紹介。ワンポイントで取り入れられるため、シルバーアイテムを使い慣れていない人もトライしやすそうです。 大人コーデを格上げできるメタリックスニーカー