猫が『おしゃべり』になる6つの主な理由 1. お腹が空いている・ご飯を要求している 猫がよく鳴く理由としてわかりやすいのが「空腹のサイン」です。 とくに食事の時間が近づいてきたとき、あるいは飼い主がキッチンに立ったとき、猫は「早くごはんをちょうだい」とばかりにニャーニャーと鳴きながら足元をうろつきがち。 時計が読めるの？と思うくらい正確にアピールしてきます。 2. か