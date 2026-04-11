道で迷ってしまい、困っている女性を見かけた友人。声をかけた友人と女性の間に起こった“まさかの偶然”エピソードを紹介します。 道で困っている女性を発見 買い物に行こうと出かけたところ、道のすみで見知らぬ女性が泣きそうな顔をしているのに気づきました。 女性はスマホを片手に、画面を見ては周囲をキョロキョロ。明らかに困っているようでした。 「いきなり話しかけて不審者だと思われたらどうしよう…