グラミー賞で最優秀新人賞を受賞したシンガー・ソングライターのオリヴィア・ディーンが、歌手のアデルが保持していた記録を更新した。ビルボードによると、オリヴィアの「Man I Need」が、アデルの「ハロー」以来、女性アーティストとして初めて、ポップ、アダルト・ポップ、アダルトRBラジオの全てで1位を獲得した曲となったという。 【写真】スタローンから豪邸購入の歌姫