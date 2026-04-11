木南晴夏（40＝写真）が主演の「今夜、秘密のキッチンで」（フジテレビ系＝木曜夜10時）が4月9日にスタートした。木南が元女優の悩める専業主婦に扮し、高杉真宙（29）演じる謎のシェフと繰り広げる《“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー》（公式サイトより）。初回の平均視聴率は世帯3.9％、個人2.1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だった。【もっと読む】木南晴夏「セクシー田中さん」問題でトバッチ