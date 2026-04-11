満を持しての地上波連ドラ初主演だ。女優の宮澤エマ（37＝写真）。「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」（テレビ東京系＝月曜夜11時6分）で美容師の金沢アサを演じている。【もっと読む】宮澤エマは芸達者で映画、ドラマと大活躍だが…歌のうまさも半端ない実知あつき氏の漫画「DINKsのトツキトオカ 『産まない女』はダメですか？」が原作で、《共働きで子供を持たない【DINKs】を選択し、穏やかな日々を送ってい