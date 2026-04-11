◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が行われ、史上４人目の大会２連覇を狙うロリー・マキロイ（英国）が首位で出て９バーディー、２ボギーの６５をマークし、通算１２アンダーで単独首位に立った。首位タイで出たマキロイは２番から３連続バ