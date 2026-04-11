◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝１１日、阪神競馬場アネモネＳ１着から臨戦するディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）は金曜に輸送を済ませた。この日は３０〜４０分運動して、装鞍所のスクーリングも実施。石川助手は「体をほぐす程度です。自分から進むそぶりを見せていましたね」と順調ぶりに目を細めた。阪神競馬場に到着した後も、普段と様子