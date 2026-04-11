ニッポン放送は4月のスペシャルウィークにあわせ、『週末・嵐フェスティバル！』と題した特別編成を実施する。土日2日間にわたり、嵐の名曲とリスナーの熱い思いを届ける計330分の大型企画となる。【画像】「嵐確定やん」「楽しみすぎる」TVer公式SNSが投稿した“縦読み”画像4月25日午前8時30分から放送の『八木亜希子 LOVE＆MELODY』では、「いとしの嵐150分！」を展開。パーソナリティの八木亜希子が、世代を超えて支持され