7人組グループ・WEST.が出演する、11日放送のABCテレビ『リア突WEST.レボリューション』（毎週土曜深0：00※関西ローカル）では、「レボリューションな協会紹介協会」企画として、スタジオでメンバー全員そろって「日本紙相撲協会」の方を迎える。“手作り”国技館を舞台に「紙相撲 リア突WEST.場所」を開催する。【写真】手作り国技館に興味津々今年で創立72年の歴史を持つ「日本紙相撲協会」。協会員が“親方”となり、弟