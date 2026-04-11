東京六大学野球の開幕戦の１１日、神宮球場で開会式が行われた。チアや吹奏楽のにぎやかな演奏などが披露され、選手らも入場行進。明大の福原聖矢主将（４年・東海大菅生）から天皇杯の返還が行われ、選手宣誓では「六大学の新たな歴史の１ページ目にふさわしい熱い戦いをここですることを誓います」と津から強く宣言し、球場内からは拍手が送られた。９日には東京六大学野球連盟が開催した懇親会に各大学の監督や主将らが参加