ステージ4の「下咽頭がん」を公表したタレントの見栄晴さんが4月11日、自身のインスタグラムを更新。2024年の治療開始から節目となる検査の結果を報告しました。 【写真を見る】ステージ4【 下咽頭がん 】見栄晴さん治療から丸2年「再発や転移がないか？」「検査の結果を聞きに病院へ…」見栄晴さんは、自宅の庭に咲いた芝桜の前で笑顔の画像を添えて、「再発や転移がないか？今週月曜日に受けたCT検査の結果を聞きに病院へ