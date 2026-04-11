アメリカ・カリフォルニア州で、アパート火災に巻き込まれ意識を失ったネコたちが消防隊員らによって救助された。消防隊員らが人工呼吸や酸素マスクを使って処置を続け、ネコたちは意識を取り戻した。意識失ったネコに“人工呼吸” 酸素吸入で回復ぐったりとした様子のネコ。消防隊員はネコに「しっかりして！」と声をかけ、体を揺さぶるが、ピクリともしない。カリフォルニア州でこの日、アパートで火災が発生し、中にいたネ