オランダ1部のAZでプレイするオランダ代表MFキース・スミットを巡って今夏争奪戦が勃発する可能性があるようだ。現在20歳の同選手はAZの生え抜きで、今どんどん評価を上げている若き逸材の一人。すでにA代表にも名を連ねており、今シーズンはここまで公式戦42試合に出場し、4ゴール8アシストを記録している。そんななか、英『CAUGHTOFFSIDE』によると、スミットにはそうそうたるビッグクラブが目を光らせている模様。マンチェスタ