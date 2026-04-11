今季のプレミアリーグでは苦戦が続いているトッテナム。トーマス・フランク監督のもとでシーズンをスタートさせたが、途中解任となり、その後任としてやってきたイゴール・トゥドール監督もすでにクラブを去っている。12日に予定されているサンダーランド戦ではロベルト・デ・ゼルビ体制での初陣となるが、勝利を飾ることはできるのだろうか。『THE Sun』によると、現在離脱しているモハメド・クドゥスに新たな問題が発生したよう