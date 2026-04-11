鉄道旅行のオールスター戦国内の鉄道旅行に贈られる代表的な賞「鉄旅（てつたび）オブザイヤー」の授賞式が2026年4月15日に鉄道博物館（さいたま市）で開かれ、決選投票でグランプリを選出します。“前哨戦”となる優秀賞（3点）などの賞が26年4月1日に発表されました。 【激戦必至！】これが日本一の鉄道旅行「一時審査通過作品」リストです（画像）審査員を務めている筆者（大塚圭一郎：共同通信社経済部次長）の採点で上位3