11日未明、鶴岡市のテナントビル敷地内で、飲食店経営の男(38)が客の男性に対し暴行を加え、全治不詳の顔面打撲などの傷害を負わせたとして逮捕されました。 傷害容疑で逮捕されたのは鶴岡市朝暘町の飲食店経営の男(38)です。 警察によりますと男は11日午前1時50分ごろ、鶴岡市本町一丁目のテナントビル敷地内で、鶴岡市居住の30代男性に対し、頭髪をつかんで顔面を拳で数回殴るなどの暴行を加え、男性に全治不詳の顔面打撲など