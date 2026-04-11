20年6月に脳内出血で緊急手術を受けた俳優の清原翔（33）が10日、自身のインスタグラムを更新。人気女優らとの再会ショットを公開した。「ねるなえが来てくれたー」とつづり、元「欅坂46」で女優の長濱ねるらとの笑顔のショットを公開。「ニューキャップ手に入れた！」とつづった。清原は昨年6月にも「先日仲良いねるが来てくれた」とつづり、長濱とのツーショットを披露。その意外な交友関係が話題を呼んだこともある。今