ヤマト運輸と日本航空による、関西国際空港と北海道の新千歳空港を結ぶ貨物専用機の運航が始まっています。 10日午前、関西空港に降り立ったのは、ヤマト運輸とJALが運航する貨物専用機です。これまで新千歳・成田・羽田・北九州・那覇で就航していましたが、先月、関西空港と新千歳空港間での運航を開始。 最大で28ｔ積載することができ、10日は宅配便1.1ｔと牛乳6.5ｔが約2時間半で届けられました。 （ヤマト運輸貨