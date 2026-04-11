1月18日の日経新春杯で重賞初制覇を飾り、天皇賞・春（5月3日、京都芝3200メートル）に向けて調整を進めていたゲルチュタール（牡4＝杉山晴、父ブリックスアンドモルタル）は左前脚の蹄の内蹄踵に痛みが出て、帰厩態勢が整わないため次走の予定がいったん白紙となった。11日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整中。蹄を気にしている歩様であることから軽めの