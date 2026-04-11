「ロイヤルズ２−０ホワイトソックス」（１０日、カンザスシティ）ホワイトソックスが１１三振を喫して２安打完封負け。村上はメジャー２度目の３打席連続三振を喫し、４打数無安打。３月２９日（日本時間同３０日）のブルワーズ戦以来、メジャー２度目の１試合３三振となった。「３番・一塁」で先発。昨季メジャー８勝を挙げた１９１センチの長身左腕、ブービックに対して初回２死は５球連続のスライダーで見逃し三振。四回