◆女子プロゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第２日（１１日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）米女子ツアーを主戦場として今季日本女子ツアーに初参戦する２０１９年全英女子オープン優勝の渋野日向子（サントリー）は、第１日（１０日）に１バーディー、２ボギーの７３、５７位と出遅れ、第２日は「裏街道」と呼ばれるイン（１０番）からスタートした。前半の９ホー