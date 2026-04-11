米FRBの建物＝2022年6月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は10日、連邦準備制度理事会（FRB）が、投資ファンドなどが貸し手となって企業に直接融資する「プライベートクレジット」市場の実態把握に乗り出していると伝えた。主要銀行に詳細な聞き取りをしているという。米国では、プライベートクレジット市場の健全性に懸念が高まっており、金融システムへの波及の可能性を把握することが