ＭＢＳの情報バラエティー「せやねん！」が１１日、生放送され、東京・中央区が７日、帰宅中の女子高校生にウインクした男性を「不審者」として通報を呼びかける異例の投稿を公式Ｘに掲載し、ネット上で賛否の声が相次いでいることを取り上げた。メインとしてレギュラーを務めるお笑いコンビ「トミーズ」雅（６６）は、このニュースに困惑ぎみで、「ハグとか…『ハグしないで下さい』を言うて〜」と腕組みしながら訴えると、進