ＴＡＪＩＲＩにとって漫画は、読み物という枠には収まらない。そこには常に?人間?が描かれている。「コンビニとかにある『思い出食堂』もほぼ買うんですよ」。一見すると食をテーマにした作品だが、受け取っているのは別の部分だ。「食べ物の漫画ですけど、実は人間のことが書いてある」。料理や店の描写の奥にある、人の感情や関係性。その部分に強く引かれている。視点は一貫している。「結局、僕の趣味っていうのは人間観察