【モデルプレス＝2026/04/11】モデルの近藤千尋が4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。仕事現場での三女の姿を公開し、話題となっている。【写真】36歳3児の母モデル「大きくなってる」し撮影現場での三女の姿◆近藤千尋、仕事現場での娘の姿投稿近藤は「＃ラヴィットの現場にて」と、ハッシュタグをつけて写真を投稿。出演しているTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）の現場にて、三女がカップ麺やドリンク