およそ半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行を終えた宇宙船が、先ほど地球に帰還しました。「着水を確認。私たちの隣の星を探求する新たな章が完結しました。宇宙飛行士たちが地球に戻りました！」およそ半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行を終えた宇宙船は、およそ10日間の飛行を終え、日本時間きょう午前9時すぎ、地球に帰還しました。宇宙船はエンジン部分を切り離して大気圏に再度突入。機体の速さは秒速およそ11キロ、温