双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、双子と自身を保育園生活に慣らす日々の多忙さに驚く心境を綴っています。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子「保育園慣らし保育デイズ！」あまりの多忙さに「世のママたちどうなってるんだ！？凄すぎます」偏愛なく「2人とも可愛すぎる腕が足りない！」翔子さんは「保育園慣らし保育デイズ！」「オムツスタンプ、アプリに記入、朝ミ