16、17年に日本ハムに所属したレンジャーズのクリス・マーティン投手（39）が10日（日本時間11日）、ロサンゼルスでのドジャース戦前に本紙インタビューに応じた。マーティンは昨季限りでの現役引退を示唆していたが、9試合の登板で2勝6敗2セーブ13ホールド、防御率2・98の好成績。それでも、右肩や左足ふくらはぎの故障で万全のシーズンではなかったとし「ああいう形でキャリアを終えたくなかった。ありがたいことにレンジャ