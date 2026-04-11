お笑いコンビ、ナイツが11日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。1年前から言いたかったことを明かした。土屋伸之は10日、自身のインスタグラムで、2年間予備校に通いながら美大受験に挑戦し、このたび合格したことを報告。オープニングで受験勉強の日々について語った。土屋は「2年間受験勉強だったから、1年目も受けたんです」と回想。「その時は