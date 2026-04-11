お笑いコンビ、ナイツ土屋伸之（47）が11日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。美大進学について語った。土屋は10日、自身のインスタグラムで、2年間予備校に通いながら美大受験に挑戦していたことを報告。「この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました」と明かした。オープニングで合格を祝われると「ありがとうございます」と感謝。「意味分