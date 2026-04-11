SNSで「生ハムでここまで再現できるのはバグ」と投稿者自身が驚きを隠せない様子で紹介したレシピが大きな反響を呼んでいます。それが、ハマごはん【お手軽レシピ】公式X（@hamagohan_r）による「ピリ辛生ハムユッケ」です。【動画】生ハムで作れるピリ辛ユッケポイントは生ハムを「とにかく細かく切る」こと！「馬刺しを超えた」と語るこの一皿は、本来は洋風食材である生ハムを、日本人に馴染み深いユッケ風の味付けで楽しむとい