海岸で波の力を弱め、護岸のために設置されるコンクリートブロック「消波ブロック」。テトラポッドという商品名でもおなじみだが、4月上旬、この消波ブロックの上で子どもを遊ばせたとする保護者のSNS投稿をめぐり、危険性を指摘する声が相次いだ。意外と知られていない「消波ブロック」の役割やリスクについて、海上保安庁と専門家に話を聞いた。 【画像】日本水難救済会が「事故が相次いでいます」と語るマリンスポӦ