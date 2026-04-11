１日付で就任した埼玉県教育委員会トップの石川薫教育長（６３）が１０日、記者団の取材に応じた。県立高校の共学化を進める県教委の方針について「主体的に推進したい」と述べ、引き続き取り組んでいく考えを示した。石川氏は「別学の良さも理解している」と指摘した上で、「男女共同参画社会の中、男女が協力して学校生活を送る意義も大きい」と強調した。子供たちが安心して学べる環境作りのほか、教員の働き方改革なども