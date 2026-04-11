ニッポン放送と日本音楽事業者協会が2008年から半年に一度、共同制作するラジオ番組『オールナイトニッポン0（ANN ZERO）〜決戦！お笑い有楽城〜』が、4日深夜に放送され、お笑いコンビ・観音日和が優勝した。優勝後のインタビューでは「夢かないました」と声を弾ませた。【写真】にっこりとポーズを決めて…審査員を務めた風吹ケイ歴代優勝者は、マシンガンズ、ラバーガール、いとうあさこ、フォーリンラブ、なすなかにし、三