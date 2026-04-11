◇女子ゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第2日（2026年4月11日埼玉県石坂ゴルフ倶楽部＝6580ヤード、パー72）57位で出た渋野日向子（27ーサントリー）は前半で3つスコアを落とし通算4オーバーの暫定84位と予選通過が厳しい状況になってきた。出だしからショットが不調だった。1番で第1打を左に曲げ、2番でもティーショットが左ラフへ。さらに2打目を右の斜面下に落とし、4打目を8メートルに乗せた