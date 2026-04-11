◇ア・リーグホワイトソックス0―2ロイヤルズ（2026年4月10日カンザスシティー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が10日（日本時間11日）、敵地でのロイヤルズ戦に「3番・一塁」で出場。4打数無安打3三振二終わり、打率は.178となった。チームはわずか2安打で今季2度目の零敗。連勝はならなかった。初回1死一塁からの第1打席はロイヤルズの先発左腕・ブービッチの外角スライダーに手が出ず、見逃し三振。さらに4