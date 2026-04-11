◆米大リーグロイヤルズ２―０ホワイトソックス（１０日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１０日（日本時間１１日）、敵地・ロイヤルズ戦に「３番・一塁」で先発出場。３打席連続三振を喫し、３月２９日（同３０日）の本拠地・ブルワーズ戦に並ぶ渡米後ワーストとなった。この日は４打数無安打で打率は１割７分８厘となった。この日は昨季８勝の技巧派左腕