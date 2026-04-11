俳優の松下奈緒が１１日、ＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。松下は「今日は何の日？ということで」と切り出すと「今日はガッツポーズの日なんだそうですよ」と伝えた。続けて「１９７４年、ガッツ石松さんが世界タイトルマッチに勝利した時に新聞が名付けた」と紹介していた。