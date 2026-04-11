ＵＡＥダービーを完勝し、ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日、米チャーチルダウンズ競馬場、ダート２０００メートル）に出走するワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は、坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝と新たにコンビを組むことになった。高柳大調教師が４月１１日、明らかにした。坂井騎手の参戦は、フォーエバーヤング（３着）に騎乗した２０２４年以来、２度目。また、僚馬で同