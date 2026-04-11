「新じゃがいも」がおいしい季節になりましたね〜！みずみずしくて、皮が薄くてやわらかい新じゃが。皮つきのまま調理して食べられるのも特徴です。ツレヅレハナコさん鬼リピの『新じゃがのザクザク揚げ』は、レンチンしたじゃがいもを手で割って皮ごとじっくり揚げるから、外はザクザク＆中はホクホク。香ばしい皮の食感と新じゃがならではの香りまで、存分に味わえる一品です！『新じゃがのザクザク揚げ』のレシピ材料（2人分