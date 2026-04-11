波乱の主役 前走２桁着順の重賞好走実績馬 比較的荒れ模様で２桁着順からの巻き返しも多い。 23年２着サブライムアンセムは前走で15着に敗れていたが、３歳時にフィリーズレビューを勝利。 １着サウンドビバーチェも紫苑Ｓ２着の実績があり、こちらも前走11着に大敗してからの巻き返しだった。 過去に重賞好走歴のある馬は人気薄でも好走する傾向にあり、25年⑨人気１着サフィラはアルテミスＳ２