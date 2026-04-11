【因縁を断つ】悩みはすべて思い込み？十二縁起を否定する般若心経の衝撃的な教え 乃至無老死（ないしむろうし） 仏教の根本教理「十二縁起」とは？無明から老死に至る12のステップ お釈迦様が説かれた十二縁起の項目は、次のようなものです。 「① 無む 明（みょう＝無知）→②行（ぎょう＝自己形成）→③ 識（しき＝認識作用）→④名色（みょうしき＝自我の諸要素）→⑤六処（ろくしょ＝