１２日投開票の群馬県安中市長選で、投票所入場券の配達が遅れている。市選挙管理委員会が郵便局への引き渡しを見合わせていたためで、６日に届き始めたが、市内に行き渡るには今週いっぱいかかる見通しだという。市選管には問い合わせも来ており、届いていない場合も投票が可能と周知を図っている。市選管は、投票日などを記載した入場券を用意していたが、３月の事前審査を受けたのが１人のみだったことから、郵送経費を考慮