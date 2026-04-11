「ロイヤルズ−ホワイトソックス」（１０日、カンザスシティ）ホワイトソックスの村上が３打席連続三振を喫した。「３番・一塁」で先発。昨季メジャー８勝を挙げた１９１センチの長身左腕、ブービックに対して初回２死は５球連続のスライダーで見逃し三振。四回１死も４球連続の変化球で、最後はスライダーで見逃し三振に倒れた。六回２死二塁もカウント２−２から真ん中付近に入ったスライダーで、空振り三振に終わった。