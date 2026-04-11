カールスルーエのFW福田師王が10日、ブンデスリーガ2部第29節ビーレフェルト戦(○4-1)で今季3得点目を記録した。後半31分に投入された福田は3-1の同44分、左サイドからのパスに反応し、ペナルティエリア右に流れながら右足でシュート。ゴール左に突き刺し、ダメ押し弾を挙げた。21歳の福田は今季ボルシアMGから期限付き移籍で加入。2試合ぶりとなる今季3点目をマークし、2戦ぶりの勝利に貢献した。カールスルーエは残り5試