水戸ホーリーホックは11日、MF加藤千尋に第一子となる長女が誕生したことを発表した。誕生日は今月7日。加藤はクラブを通じて「長い間お腹の中で大切に育て、命懸けで娘を産んでくれた妻には心から感謝しています。これからは家族を支える大黒柱として、より一層責任を持ち、幸せな家庭を築いていきたいと思います。今後とも応援よろしくお願いします」とコメントしている。