開催：2026.4.11 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 2 - 10 [エンゼルス] MLBの試合が11日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとエンゼルスが対戦した。 レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。 2回表、9番 アダム・フレージャー カウント3-1から押