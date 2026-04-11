11日、山形地方気象台は雷と突風及びひょうに関する山形県気象情報を発表しました。県内では11日昼前から夜遅くにかけ、竜巻などの激しい突風や雷、ひょうに注意するよう呼びかけています。 気象情報によりますと、日本海北部にある低気圧が発達しながらオホーツク海へ進む見込みです。東北地方は気圧の谷や上空の寒気の影響で大気が非常に不安定になり、県内は積乱雲が発達し、雷の発生する所がある見込みです。 このため